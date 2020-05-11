وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان إن " قواتنا و في إطار المرحلة الثورية باسم الشهيد باكر والشهيدة رونيا، نفذت عملية عسكرية بتاريخ 10 أيار الجاري في تمام الساعة 21:00 ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز على تل ليلكان التابع لمنطقة خاكورك الواقعة في مناطق الدفاع المشروع (مديا)، وأسفرت العملية عن تدمير تحصينات و ملاجئ الجيش التركي العسكرية و مقتل 8 جنود ".

وأشار البيان إلى أن "الجيش التركي نقل قتلاه من المنطقة بواسطة مروحيات وشن قصفاً عشوائياً بالهاون في محيط منطقة العمليات، بينما عادت وحدتنا التي نفذت عمليتها إلى قواعدها بسلام".

و صباح أمس 10 أيار، أسقطت قوات الدفاع الشعبي طائرة استطلاع تركية في منطقة الزاب.

(م)