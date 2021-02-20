مقتل 8 عناصر من قوات حكومة دمشق في هجوم لداعش بالبادية

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 8 عناصر من المجموعات الموالية لحكومة دمشق، جراء هجمات لمرتزقة داعش، استهدفت نقاطًا وحواجز لتلك المجموعات في مناطق متفرقة من البادية خلال يوم أمس الجمعة، الأمر الذي قابله عشرات الغارات الجوية الروسية التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وشنت الطائرات الحربية الروسية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ما لا يقل عن 130 غارة، استهدفت مناطق انتشار مرتزقة داعش في مثلث حلب-حماة-الرقة وباديتي دير الزور وحمص.

وتناوب سرب من المقاتلات الروسية على عمليات القصف المكثفة، ورصد المرصد السوري ارتفاع حصيلة قتلى مرتزقة داعش في القصف العنيف إلى 21، قتلوا جميعًا في هذه الضربات.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1331 قتيلًا من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل.

بالإضافة إلى 145 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة إلى مواطنة وطفلة ورجلين في هجمات داعش، فيما وثّق “المرصد” كذلك مقتل 754 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها نتيجة الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ش ع)