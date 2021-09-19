مقتل 7 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في هجوم لداعش على البادية

وجرت اشتباكات أمس، بين مرتزقة داعش وقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لروسيا، في البادية السورية؛ أدى إلى مقتل اثنين من قوات حكومة دمشق ضمن بادية السخنة في الريف الشرقي لمدينة حمص قرب الحدود الإدارية مع دير الزور، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما أفاد المرصد، اليوم، بارتفاع عدد الخسائر البشرية من عناصر قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لروسيا في البادية السورية، إذ قتل 5 عناصر من مجموعة "لواء القدس" الموالية لروسيا في الهجوم الأخير لمرتزقة داعش على مواقعه في جبل العمور في تدمر بريف حمص الشرقي.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 7، خلال الـ 24 ساعة الفائتة، يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات التي ينفذها مرتزقة داعش في عموم البادية.

(د ع)