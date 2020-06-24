مقتل 7 خلال اشتباكات بين القوات الحكومية والمرتزقة في جبل الزاوية

وذكر المرصد السوري أن القوات الحكومية نفذت هجوماً بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس على مواقع مرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير" في حرش بينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وترافقت الاشتباكات مع قصف صاروخي مكثف بعشرات القذائف، وقتل 4 مرتزقة على الأقل، بالإضافة إلى مقتل 3 عناصر من القوات الحكومية.

ومن جانبه قصف الاحتلال التركي صباح اليوم مواقع للقوات الحكومية في معرة النعمان وقرية الدانا جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما عمدت طائرة مذخرة بدون طيار إلى استهدف منطقة بينين صباح اليوم، ولا أنباء عن إصابات إلى الآن.

(ش ع)