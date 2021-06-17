مقتل 7 جنود للاحتلال التركي في عمليات نوعية للكريلا بمناطق الدفاع المشروع

هذا وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا بشأن العمليات التي نفذها مقاتلو الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي، كما كشفت عن حصيلة هجمات جيش الاحتلال وتحركاته ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان.

وجاء في نص البيان:

"في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكورك نفذ مقاتلونا العمليات النوعية التالية:

في حوالي الساعة 5:20 من يوم 16 حزيران، نفذ مقاتلو الكريلا عملية نوعية ضد المحتلين في منطقة الشهيدة بيريتان في تلة كوردينا. وتم استهداف الخندق الذي كان يتمركز فيه جنود العدو، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وتدمير الخندق بالكامل، ومن ثم تم استهداف الكاميرا التي ركزها العدو فوق التلة وتدميرها أيضًا.

وفي إطار الحملة الثورية لمقاومة خابور في منطقة متينا:

في 14 حزيران الساعة 12:40 في منطقة كيسته، نفذ مقاتلو الكريلا عملية نوعية ضد المحتلين الذين أرادوا الاستقرار في أنفاق الحرب، ما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر.

في 16 حزيران استهدف مقاتلو الكريلا جنود الاحتلال التركي أثناء محاولتهم تركيب نظام رادار في مضيق متينا، والذي أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة آفاشين التابعة لمناطق الدفاع المشروع:

في الساعة 3:40 من يوم 16 حزيران، سيطر مقاتلو الكريلا على جنود الاحتلال التركي في كاني غاي، ونفذوا عملية نوعية ضدهم، ما أسفر عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي.

وحلقت الطائرات المروحية فوق مناطق آفاشين ومتينا وزاب وقصفتها بالمروحيات الحربية وبقذائف الهاون عبر المخافر الحدودية.

والمعلومات المفصلة عن الهجمات هي كالتالي:

في 16 حزيران بين الساعة 9:00 والساعة 00:00، حلقت مروحيات فوق مناطق مام رشو ومرفانوس وتلة سليمان تلة سبي وبانيستا. تم استبدال الغزاة في هذه المنطقة بطائرات الهليكوبتر. في حوالي الساعة 12:00 منتصف الليل، قصفت تلة سور وتل الشهيد انتقام من قبل المروحيات الحربية التركية.

في 16 حزيران، بين الساعة 21:00 والساعة 23:00، تحطمت مروحية في منطقة متينا في منطقة تلة الشهيد جيا ومضيق مليتان.

في 16 حزيران، بين الساعة 22:30 والساعة 00:30، حلقت المروحيات الحربية في منطقة جيلو الصغيرة في زاب.

في 16 حزيران الساعة 00:30 و17 حزيران الساعة 05:40، قصف حرس الحدود منطقة جمجو الحدودية في منطقة زاب بقذائف الهاون".