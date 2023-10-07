تسبب قصف بري نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق متفرقة من "خفض التصعيد" إلى مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجددت الطائرات الحربية الروسية قصفها على منطقة "خفض التصعيد" مستهدفة بـ 3 غارات حرش باتنتة قرب مدينة معرة مصرين.

كما نفذت 4 غارات على منطقة بسنقول ومحيط محمبل بريف إدلب.

وقصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية وراجمات الصواريخ، مناطق في ريفي إدلب وحلب، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، تركزت على مدينة جسر الشغور بريف إدلب وأريحا، وبلدة ترمانين والدنا وسرمين وآفس وحزرة وكفر كرمين، ومحيط الأتارب والواسطة بريف حلب الغربي.

وصعّدت قوات حكومة دمشق والطيران الروسي من قصفها على مناطق عدة في "خفض التصعيد"، عقب الهجوم على حفل تخرج لطلاب الكلية الحربية بحمص والذي أسفر عن مقتل 89 وإصابة 277 شخصاً.

(د ع)