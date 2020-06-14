مقتل 60 جندياً ومدنياً في هجومين لداعش في نيجيريا

ويأتي الهجومان اللذان وقعا في منطقتي مونجونو ونجانزاي في ولاية بورنو بعد أيام فقط من مقتل 69 شخصاً على الأقل على أيدي متشددين في غارة على قرية في منطقة جوبيو في نفس الولاية، بحسب وكالة رويترز.

وقال موظفا إغاثة وثلاثة من السكان إن متشددين مسلحين بأسلحة ثقيلة منها قاذفات صواريخ أغاروا على قوات للحكومة في مونجونو نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرين إلى أنهم قتلوا 20 جندياً على الأقل وانتشروا في المنطقة لمدة ثلاث ساعات.

وقال اثنان من السكان ومقاتل في قوة المهام المدنية المشتركة إن المتشددين دخلوا نجانزاي أيضاً في نفس التوقيت تقريباً يوم السبت، وذكرت المصادر أن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية وشاحنات بيك آب، وقتلوا أكثر من 40 مدنياً.

وأعلن داعش في غرب أفريقيا مسؤوليته عن الهجومين.

(ش ع)