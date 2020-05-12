مقتل 6 مرتزقة في عفرين وإعزاز

وأصدرت قوّات تحرير عفرين بياناً عن عملياتها من الفترة الممتدة بين الـ 5 من أيار الجاري، وحتّى الـ 11 من الشهر ذاته.

وجاء في البيان:

"إلى الإعلام والرأي العام

بتاريخ 05 أيار الجاري:

نفّذت قواتنا عملية نوعية استهدفت تجمّع لمرتزقة الاحتلال التركيّ في المنطقة الواصلة بين قرية دير بلوط وناحية جندريسه، حيث قُتل خلالها مرتزقين اثنين.

بتاريخ 07 أيار:

فجّرت قواتنا عبوة ناسفة بتجمع لمرتزقة الاحتلال التركي في قرية باسوطة التابعة لناحية شيراوا، حيث قُتل مرتزقان اثنان وأُصيب اثنان آخران بجروح.

بتاريخ 08 أيار:

نفّذت قواتنا عملية قنص استهدفت أحد مرتزقة الاحتلال التركيّ في محيط مدينة مارع، حيث قُتل على الفور.

بتاريخ 11 أيار:

فجّرت قواتنا عبوة ناسفة بدورية لمرتزقة الاحتلال التركي في مركز مدينة عفرين، حيث قُتل خلالها مرتزق، وأُصيب مرتزق آخر بجروح.

وكحصيلة لعمليّات قواتنا، قُتل 6 مرتزقة، وأًصيب ثلاثة آخرون بجروح.

قوات تحرير عفرين

12 أيار 2020".

(م)

ANHA