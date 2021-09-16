مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي في عملية انتقامية لقوات الدفاع الشعبي في جولميرك

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي إن العملية جاءت انتقاماً لستة مقاتلين من الكريلا استشهدوا بأسلحة كيماوية أطلقها جيش الاحتلال التركي، وأسفرت العملية الانتقامية عن تدمير عربة مصفحة من طراز (Reo) في عملية مداهمة في شمدينلي ومقتل 6 من الجنود الذين كانوا داخلها.

وجاء في البيان الصادر عن قوات الدفاع الشعبي ما يلي:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس، في الساعة 08:40 من يوم 15 أيلول في ناحية شمدينلي في جولميرك، غادرت مركبة لجيش الاحتلال التركي مع مركبة من نوع Reo مخفر شكفتان وكانت متجهة نحو قرية كاتونا، وكانت هدفاً لعملية مداهمة نفذتها وحدات المرأة الحرة ستار (YJA Star) التابعة لنا، وأسفرت العملية عن تدمير المركبة، ومقتل 6 جنود كانوا داخلها وإصابة 2 آخرين بجروح، وقام جيش الاحتلال التركي بإخلاء القتلى والجرحى بسيارات إسعاف وطائرة مروحية بعد العملية.

تم تنفيذ هذه العملية الناجحة، والتي نفذتها وحدات المرأة الحرة ستار (YJA Star)، انتقاماً لستة من رفاقنا استشهدوا بأسلحة كيماوية في كري سور في هجوم غاشم نفذه جيش الاحتلال التركي.

في منطقة آفاشين، في ساحة مقاومة ويرخليه

في 15 أيلول، قرابة الساعة 20:40 ، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة مقاومة ويرخليه بالمتفجرات.

في 15 أيلول، بين الساعة 40: 21 والساعة 45: 21 ، قصفت الطائرات الحربية ساحتي كونيشكا و كاركر في منطقة زاب.

في 15 أيلول، بين الساعة 22:30 والساعة 00:30 ، حلقت مروحيات فوق ساحات ميرفانوس، طابورا عربان، كري سبي، كري سليمان في منطقة آفاشين، كما تعرضت مناطق كري الشهيد انتقام وقرطال و ستوني للقصف بالطائرات الهجومية.

في 15 أيلول بين الساعة 12:30 والساعة 17:30 ويوم 16 أيلول في الساعة 8:00 صباحًا في ناحية كاني ماسي في منطقة آمدية، شهدت قرى دشيش وكيستي وهيرور وسيراري ومنطقة قلعة قمري، قصفاً مدفعياً بقذائف الأوبيس و قذائف الهاون، و تسبب قصف الاحتلال التركي بأضرار مادية في حدائق وبساتين شعبنا.