مقتل 6 من عناصر المرتزقة وإصابة 5 آخرين في عمليات لقوات تحرير عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كتابياً اليوم، حول عمليات نفذتها قواتها في عفرين وإعزاز.

وجاء في نص البيان:

بتاريخ 15 نيسان الجاري:

فجرت قواتنا عبوة ناسفة بتجمع لمرتزقة الاحتلال التركي في محيط قرية كفر نبو التابعة لناحية شيراوا، حيث قُتل خلالها مرتزقان اثنان، وأُصيب اثنان آخران بجروح.

بتاريخ 17 نيسان:

نفذت قواتنا عملية قنص استهدفت أحد مرتزقة الاحتلال التركي في محيط مدينة إعزاز حيث قُتل على الفور.

بتاريخ 18 نيسان:

فجّرت قواتنا عبوة ناسفة بالقرب من أحد مقرات مرتزقة الاحتلال التركي قرب دوار الوطنية في مركز مدينة عفرين، حيث قُتل خلالها ثلاثة مرتزقة وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وكحصيلة لعمليات قواتنا، قُتل ستة مرتزقة وأُصيب خمسة آخرون بجروح.

بالتوازي مع ذلك، تواصل طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال التركي التحليق في سماء ناحيتي شيراوا وشرا، كما قصف الاحتلال التركي العديد من قرى المنطقة بالمدفعية الثقيلة".

(د ج)