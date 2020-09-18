مقتل 6 من القوات الحكومية في ريف دير الزور

عثرت القوات الحكومية على 6 جثث تعود لعناصرها في منطقة بئر أبو الحيايا ببادية الميادين ضمن ريف دير الزور الشرقي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العناصر الستة جرى قتلهم "نحرًا بالسكاكين من قبل مرتزقة داعش".

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 721 قتيلًا من القوات الحكومية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المجموعات الموالية لإيران، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

(ش ع)

ANHA