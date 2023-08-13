مقتل 6 جنود للاحتلال التركي

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، بخصوص الهجمات والعمليات المتنوعة التي نفذتها وحدات المرأة الحرة – ستار في ساحات المقاومة في تلة جودي ضد جنود جيش الاحتلال التركي.

المعلومات التفصيلية التي قدمها مركز قوات الدفاع الشعبي حول عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي هي كالتالي:

1. "- في 12 آب في الساعة 06.45 و09.00 وفي 13 آب في الساعة 20.00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة - ستار جنود جيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة 3 مرات في ساحات المقاومة في تلة جودي، وأصيب اثنان من جنوده.

- في 12 آب في الساعة 07.00 و07.30، نفذت قواتنا لوحدات المرأة الحرة - ستار عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحات المقاومة في تلة جودي أسفرت عن مقتل 2 من جنود الاحتلال.

- في 12 آب في الساعة 08.00 والساعة 18.15، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة - ستار جيش الاحتلال في ساحات المقاومة في تلة جودي بأسلحة نصف آلية وأسفر عن ذلك مقتل أحد الجنود.

- في 12 آب في الساعة 10.50، استهدفت قواتنا نظام كاميرات المراقبة في ساحات المقاومة في تلة جودي، ودمرتها.

- في 12 آب في الساعة 12.50 و18.10، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار جيش الاحتلال في ساحات المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة أسفر عن مقتل أحد الجنود.

- في 12 آب في الساعة 23.20، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

- في 13 آب في الساعة 02.20، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة النصف الآلية، واستهدفت موقعين تابعتين لجيش الاحتلال.

- في 13 آب في الساعة 03.30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

2. هجمات جيش الاحتلال التركي:

- قصف جنود جيش الاحتلال التركي منطقتي زاب وغرب زاب للشهيد دليل بالقنابل.

(أ ب)