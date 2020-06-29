مقتل 6 جنود أتراك في خاكورك وكفر

أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG أن قواتهم نفذت في إطار الحملة الثورية للشهيدين باكر ورنيا عدة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي.

وحول العمليات نشرت القوات المعلومات التالية:

" بتاريخ 25 حزيران وفي تمام الساعة الـ 16:00 نفذت قواتنا عملية تفجير ضد جيش الاحتلال التركي على الطريق المتواجد في منطقة دولا هيدران بناحية كفر التابعة لجولميرك حيث استهدفت قواتنا آلية تابعة لجيش الاحتلال كانت تعمل على الطريق ووجهت لها ضربة قوية مما أسفر عن تدمير الآلية ومقتل 4 جنود كانوا داخلها. بعد العملية نقل جيش الاحتلال التركي الجرحى وجثث القتلى بمروحيات سكورسكي، وبدأ بعملية تمشيط بدعم من طائرات كشف مسيرة. بتاريخ 26 حزيران نفذ جيش الاحتلال عملية إنزال للجنود في وادي جتا ووسع عمليته التي ما تزال مستمرة. ويقصف جيش الاحتلال المنطقة بالطائرات الحربية. في هذه العملية استشهد رفيق دربنا بروسك بوطان، وسنعلن سجل رفيقنا الشهيد للرأي العام في وقت لاحق.

بتاريخ 27 حزيران استهدفت قواتنا في الساعة 19:30 جنود جيش الاحتلال التركي المتمركزين على تل الشهيد صفقان بمنطقة أرموش التابعة لخاكورك بمناطق الدفاع المشروع، في هذه العملية تم توجيه ضربات قوية لأحد تحصينات العدو مما أسفر عن مقتل جنديين.

في بياننا الذي أصدرناه بتاريخ 28 حزيران كنا قد أعلنا للرأي العام استشهاد رفيقة دربنا آرين أنكيزك في 25 حزيران في الاشتباكات التي اندلعت في منطقة ششدارا، رفيقتنا آرين لم تستشهد ووصلت سالمة إلى وحدتها".

(م)