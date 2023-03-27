مقتل 6 أشخاص بانفجار في أفغانستان

قتل ستة أشخاص على الأقل، كما أصيب أشخاص آخرون، اليوم، في العاصمة الأفغانية بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية في كابول، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، عبد النافع تاكور.

وأوضح عبد النافع تاكور، أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن المتفجرات التي كان يحملها "انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين"، حسب فرانس برس.

وقال شاهدان لرويترز إنهما سمعا دوي انفجار كبير قرب المنطقة المحاطة بإجراءات أمنية مشددة، وتضم عدة مبان حكومية وسفارات أجنبية.

وشهدت كابول ومناطق حضرية أخرى عدة هجمات في الأشهر الماضية أعلن مرتزقة داعش مسؤوليتهم عن بعضها.

وأسفر انفجار في كانون الثاني عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة العشرات بالقرب من وزارة الخارجية في أثناء خروج الموظفين من المبنى في نهاية يوم العمل.

ووقع حادث اليوم في وقت الظهيرة تقريباً الذي يزداد فيه الازدحام في المدينة مع خروج الموظفين من العمل في وقت مبكر، وفقاً لنظام مطبق بمناسبة شهر رمضان.

(م ش)