مقتل 579 جندياً لجيش الاحتلال التركي خلال 4 أشهر من المقاومة

في 23 من نيسان/أبريل 2021، شن جيش الاحتلال التركي هجمات مكثفة على جبال زاب وأفاشين ومتينا، ورداً على هذه الهجمات، بدأ مقاتلو قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة-ستار، حملة ثورية "مقاومة الخابور وصقور زاغروس، وبروح المقاومة أوقع المقاتلون خسائر فادحة في صفوف الاحتلال التركي.

وبحسب المعطيات الرسمية التي صرّحت بها قوات الدفاع الشعبي، فقد شن جيش الاحتلال التركي هجمات يومية على جبال كردستان استمرت من 23 من نيسان/أبريل حتى 23 من آب/أغسطس، ولكنها لم تحرز أي تقدم يذكر، لذلك لجأت لاستخدام الغازات السامة والمحرمة دولياً ضد قوات الكريلا خلال 132 هجمة ضمن 4 أشهر.

مقاومة الكريلا

وخلال الأشهر الأربعة، نفذت قوات الكريلا 458 عملية ضد جيش الاحتلال التركي خلال الحملة الثورية لمعركتي الخابور وصقور زغروس، أسفرت هذه العمليات عن مقتل 579 جندياً بالإضافة لجرح 81 جندياً.

كما استهدف مقاتلو الكريلا 4 آليات عسكرية، وطائرتين بدون طيار، و7 كاميرات مراقبة، و 3 جرافات وطائرتي هليكوبتر، وأسقطوا 6 طائرات بدون طيار، وإعطاب 6 طائرات هليكوبتر.

ووفقاً لحصيلة العمليات التي قامت بها قوات الدفاع الشعبي خلال 4 أشهر، استولت القوات على سلاح BKC وطائرة درون و 20 كغ من المتفجرات، وعربة ترانزيت، ومركبة مصفحة، وعربة كوماندوز ومركبتين من نوع ريو، وآلية عسكرية، و3 قاذفات RPG، و5 بنادق A4، وكاميرا تلسكوب، 6 خيام و3 طائرات بدون طيار، و4 رادارات، واثنين من مناظير الأسلحة، و24 منظار مراقبة، والعشرات من الذخيرة المتنوعة.

ووفقاً للحصيلة التي أفصحت عنها قوات الدفاع الشعبي، استشهد 70 مقاتلاً من قوات الكريلا خلال 4 أشهر من المقاومة.

ويستمر جيش الاحتلال التركي بشن هجماته حتى الآن، وسط مقاومة من قبل قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة-ستار.

(سـ)