مقتل 52 امرأة وطفل في إيران خلال 6 أشهر

كشف تقرير لمنظمة هنغاو لحقوق الإنسان، الأحد (24 أيلول)، بمقتل 52 امرأة وطفل خلال ستة أشهر الأولى من العام الجاري في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، وخاصة في مدينتي أورمية وطهران.

وأشار التقرير إلى أنه من بين52 شخصاً، قتل 20 شخصاً بذريعة "الشرف"، 11 منهن دون سن الثامنة عشر، كما قتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للأسباب ذاتها.

ووفقاً للتقرير، 28 من هؤلاء النساء قُتلن على يد من تزوجن بهم، 4 منهن على يد شركائهن، 3 منهن على يد طليقهن، و6 منهن على يد أشقائهن.

وقال المحامي العام في المنظمة إن إيران تنتهك حقوق الإنسان للمرأة حيث يحرمها من حقوقها من خلال فرض ارتداء الحجاب عليها الذي يعد تدخلاً في حريتها واختيارها لحياتها.

كما أوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية أهملت واجبها في حماية النساء والأطفال من العنف الأسري، الذي لا يحاسب الجناة على قتل النساء تحت ذريعة "الشرف" ونتيجة لذلك أصبحت المرأة خاضعة لسلطة الآباء والأزواج.

(س ع)