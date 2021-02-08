مقتل 5 مرتزقة بينهم قيادي خلال إحباط مجلس منبج العسكري لمحاولة تسلل

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بياناً كشف فيه عن آخر التطورات العسكرية في جبهات منبج.

وقال المركز إنه وفي الساعة 09:30 من صباح اليوم الاثنين حاولت مجموعة من مرتزقة تركيا التسلل إلى نقاط مجلس منبج العسكري، ولكن مقاتلي المجلس تمكنوا من رصدها والتصدي لها وإفشال المحاولة، وخلال الاشتباكات التي اندلعت بين الطرفين قتل 5 مرتزقة.

وأكد المجلس أنه من بين القتلى المدعو مصطفى محمود حج إبراهيم وهو قيادي في الفرقة الأولى لواء 111 المدعوم من قبل الاحتلال التركي.

و قال المركز الإعلامي إنه وبعد تلك الضربة، عاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته القصف بالقذائف على طول خط الساجور، ابتداء من قرية الهوشرية شمال شرقي مدينة منبج وصولاً إلى قرية الحوتى بالريف الشرقي لمدينة الباب، أي فيما يقارب 62km مستخدمين في ذلك مدافع الهاون، حيث سقطت أكثر من 100 قذيفة على طول خطوط التماس منذ الصباح وحتى مساء اليوم.

ونوه المركز أن عدداً من القرى الآهلة بالسكان طالها القصف أيضاً ومنها "الهوشرية، الجات ، أم عدسة، صيادة، يلانلي، عرب حسن، الكاوكلي، البويهج، الحوتى، طريق 4k، و عون الدادات".

وأكد المركز الإعلامي أن قوات مجلس منبج العسكري كانت تتصدى لوحدها لكل تلك الهجمات، فيما لم تبدِ نقاط قوات حكومة دمشق أي ردة فعل.

هذا وما زال القصف مستمراً بشكل متقطع حتى هذه اللحظة.

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ANHA