مقتل 5 من مرتزقة داعش في كركوك

أعلن قائد فرقة القوات الخاصة في العراق، اللواء الركن غالب محمد كمر، اليوم السبت، عن مقتل 5 من مرتزقة داعش بناحية الرشاد جنوب غربي كركوك.

وقال غالب كمر في تصريح، إن "القوات الخاصة تمكنت بالتنسيق مع جهاز المخابرات وطائرات القوات الجوية من قتل 5 إرهابيين والاستيلاء على أسلحة وعتاد مختلفة، وذلك بعد تدمير وكر لهم في كركوك"، وفق ما نقلت وكالة روج نيوز.

بدوره، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق اللواء تحسين خفاجي إنه "تم قتل العديد من الإرهابيين في مناطق متفرقة بكركوك"، مؤكداً "الاستمرار في ملاحقة التنظيمات الإرهابية بالعراق".

(د ع)