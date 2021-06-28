مقتل 5 من جنود جيش الاحتلال في جبال متينا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بصدد العمليات العسكرية التي نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع.

وذكر البيان أن مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة – ستار نفذت بتاريخ الـ 27 من شهر حزيران عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال التركي في تلة آزاد في منطقة متينا، أسفرت عن مقتل أحد عناصر جيش الاحتلال التركي.

كما قتل أحد عناصر جيش الاحتلال التركي خلال عملية نفذها المقاتلون ضد جيش الاحتلال في محيط قرية إيزديان.

وأكد البيان أيضاً مقتل أحد عناصر جيش الاحتلال التركي خلال عملية نفذها المقاتلون في تلة الشهيد جيا التابعة لمتينا.

بيان قوات الدفاع الشعب ذكر أن قواتهم نفذت بتاريخ 27 حزيران عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال في تلة قوردينا، أسفرت عن تدمير إحدى تحصينات جيش الاحتلال ومقتل عنصرين من جيش الاحتلال.