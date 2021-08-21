مقتل 5 جنود محتلين و3 مرتزقة في سلسلة عمليات لقوات تحرير عفرين

وأعلنت قوات تحرير عفرين في بيان كتابي أصدرته اليوم عن نتائج عمليات نفذتها ضد المحتلين.

وجاء في نص البيان"

إلى الرأي العام

صعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مؤخراً من هجماتهم على المنطقة. رداً على التصعيد وفي إطار حق الدفاع المشروع نفذت قواتنا عدة عمليات في الفترة الممتدة من 14 آب وحتى 19 من الشهر ذاته.

في الـ 14 من آب، قتل مرتزق في بلدة مارع في عملية قنص. في اليوم ذاته قتل مرتزق وأصيب 3 آخرين خلال عملية في قرية كلجبرين في اعزاز.

في الـ15 من آب نفذت قواتنا عملية بالأسلحة الثقيلة ضد قاعدة لجيش الاحتلال الركي في قرية كفرخوشة في اعزاز. لم يعرف أعداد قتلى وجرحى العدو في هذه العملية.

في الـ 16 من آب قتل مرتزق وتم تدمير دراجة نارية في علمية ضد المرتزقة في ناحية جندريسه.

في الـ 19 من آب نفذت قواتنا عملية ضد عربة كانت تقل جنود أتراك في قرية كوبليه في عفرين. أسفرت العملية عن تدمير العربة. بعد العملية استهدفت قواتنا عربة أخرى كانت تتوجه لانتشال قتلى وجرحى العدو. تم تدمير العربة أيضاً. جراء تلك العمليات قتل 5 جنود من العدو ولكن لم يعرف عدد الجرحى.

إجمالاً، قتل 5 جنود و3 مرتزقة وأصيب 3 مرتزقة جراء تلك العمليات.

(م)

ANHA