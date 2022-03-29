مقتل 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار فلسطينية وسط مدينة تل أبيب

وذكرت المصادر، أن عملية إطلاق النار، أسفرت عن "مقتل خمسة إسرائيليين، بينهم شرطي، وإصابة عدد آخر، بعضهم بجراح بليغة".

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن "منفذ العملية كان يستقل دراجة نارية، وأطلق النار في 3 مناطق بمدينة بني براك"، وسط شكوك بمصيره.

ووصفت القناة الإسرائيلية الـ "13" هذا الأسبوع بـ"الدموي"، بعد مقتل 10 إسرائيليين في "أعنف 3 عمليات"، تشهدها إسرائيل منذ سنوات.

وباركت الفصائل الفلسطينية "العملية المقاومة في قلب الكيان"، واعتبرتها رداً "طبيعياً على جرائم الاحتلال"، فيما تعقد المؤسسة الأمنية اجتماعات مكثفة لبحث تداعيات العمليات، وسط خشية من تصاعد وتيرتها في الأيام المقبلة، وفي شهر رمضان.

(ع م)