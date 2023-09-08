مقتل 49 مدنياً و15 جندياً في هجمات للقاعدة بمالي

قالت حكومة مالي إن متشددين "إسلاميين" نفّذوا هجمات منفصلة على عبّارة ركاب ومعسكر للجيش شمالي مالي يوم أمس، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والجنود في منطقة من الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن بيان حكومي أن ما لا يقل عن 49 مدنياً و15 جندياً قُتلوا في هجوم شنه مسلحون شمال شرقي مالي، كما قتل الجيش نحو 50 مهاجماً.

وأدى هجوم شنّه مسلحون في آب، على قرية وسط مالي إلى مقتل 21 مدنياً. وأضاف مصدر لوكالة رويترز أن مجموعة من المسلحين دخلت القرية ونفذت المذبحة.

ونفّذت الهجمات جماعة تابعة للقاعدة، حسب الحكومة المالية، فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن هذه الهجمات جاءت في الوقت الذي عززت فيه القاعدة قبضتها على شمالي مالي.

وتتعرض مالي الواقعة غربي أفريقيا لهجمات مسلحة مستمرة من قبل جماعات على صلة بالقاعدة وداعش منذ عام 2012.

(م ش)