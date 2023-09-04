مقتل 41 طفلاً خلال 8 أشهر

تفيد التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان في منطقتي عفرين والشهباء وإقليمي الجزيرة والفرات، باستهداف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها للأطفال.

وبحسب التقارير فقد قُتل 41 طفلاً وطفلة وأُصيب 32 آخرون، واغتصبت 4 فتيات واعتقل 9 أطفال واختُطف 8 أطفال منذ بداية العالم الجاري وحتى الثاني من شهر أيلول الجاري.

وحصيلة الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في كل منطقة كالتالي:

إقليم الجزيرة:

أسفرت الهجمات الواقعة على الحدود عن إصابة طفل، والانفجارات عن مقتل 3 أطفال، فيما قُتل طفلان جراء هجمات الطيران المسيّر التركي، وقتل 7 أطفال وأصيب 6 آخرون جراء القصف.

منبج:

أسفر الهجوم الذي تعرضت له إحدى قرى منبج عن مقتل 4 أطفال.

إقليم الفرات:

أسفر هجوم جوّي نفّذته مسيّرة مسلّحة عن إصابة طفل.

الرقة:

أسفر القصف عن مقتل طفلين وإصابة طفلين آخرين.

دير الزور:

أسفر انفجار وقع في المنطقة عن مقتل طفل.

عفرين والشهباء:

أسفرت الانفجارات عن مقتل 15 طفلاً وطفلة، وإصابة 16 آخرين، وتعرّضت 4 فتيات للاغتصاب، واعتُقل 9 أطفال، فيما قُتل طفل وأُصيب 6 أطفال نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب، واختُطف 8 أطفال أحدهم رضيع، وتعرّض 6 أطفال للقتل.

(ر)

ANHA