استهدف الهجوم الذي قام به الجيش الصومالي فجر اليوم، مخبأ تتجمّع فيه "حركة الشباب" ومخزن أسلحة تابعاً للأخيرة، وأسفر عن مقتل متزعم، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الجيش الوطني الصومالي، بدعم من الضربات الجوية من الشركاء الدوليين، تمكنت من تدمير المخبأ والمستودع بالكامل، فضلاً عن قتل أكثر من 40 مسلحاً، من بينهم العديد من القادة رفيعي المستوى".

وأكدت وزارة الدفاع الصومالية الهجوم الذي وقع فجر اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 40 من أعضاء حركة "الشباب"، بمن فيهم متزعمين.

(م ش)