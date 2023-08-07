مقتل 4 من قوات دمشق في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق

قتل 4 من قوات دمشق وأصيب 4 آخرون في هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 02:20 من فجر الإثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأدى القصف وفقاً للوكالة لمقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأكد المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وفي 19 تموز، قتل 3 مقاتلين وجرح 4 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع تابعة لقوات دمشق ومجموعات موالية لطهران في محيط دمشق، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(م ش)