مقتل 4 محتلين على الأقل في عملية واسعة النطاق لقوات الدفاع الشعبي  

العملية جاءت في إطار حملة صقور زاغروس الثورية ثأراً لشهداء الكريلا، الذين ارتقوا في ساحات كري سور ومام رشو.

وحسب ما ورد في البيان:

في 6 تشرين الأول في الساعة 13:30 نفذت فرق الكريلا المتنقلة عملية على محورين ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة قلعة مام رشو في آفاشين، استهدف المحور الأول من العملية موقعين لجيش الاحتلال ومن مسافة قريبة، ما أسفر عن تدمير الموقعين، ومقتل ما لا يقل عن أربعة جنود من جيش الاحتلال. أما في المحور الثاني فقد استهدف الموقع والجنود المتمركزين فيه، ما أسفر عن تدمير الموقع ونظام كاميرا مراقبة، ولم يتضح عدد القتلى في هذا الموقع. وبعد العملية قام جيش الاحتلال بانتشال جثث قتلاه بطائرات الهليكوبتر.

أسفرت هذه العملية الواسعة النطاق عن مقتل 4 من جنود الاحتلال التركي على الأقل وتدمير ثلاثة مواقع لها، بالإضافة إلى تدمير أنظمة كاميرات المراقبة انتقاماً لرفاقنا الذين استشهدوا في كري سور، ومام رشو جراء استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

وفي الـ 6 من تشرين الأول وفي تمام الساعة 08:30 نفذت قواتنا عملية نوعية ضد مخفر شكير في ناحية جله في جولمرك، ما أسفر عن تدمير نظام كاميرا مراقبة.

وفي التاريخ نفسه، بين الساعة (00:50- 00:20) حامت طائرة هليكوبتر فوق ساحة مام رشو في منطقة آفاشين.

كما قصف جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة ساحة جياي رش في منطقة زاب في التاريخ نفسه، بين الساعة (08:30- 09:30).

وعاود جيش الاحتلال التركي قصف ساحة مام رشو في منطقة آفاشين بالأسلحة الثقيلة والمدفعية أيضاً في نفس اليوم في تمام الساعة 13:50.

وفي الـ 7 من تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحتي كونيشكا وسيدا بالطائرات الحربية بين الساعة (09:00- 09:20).

(مـ)

ANHA