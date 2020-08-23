مقتل 4 جنود للاحتلال التركي في عمليات لقوات الكريلا في حفتانين وخاكورك

وأوضح البيان أنّ مقاتلي ومقاتلات الكريلا يواصلون عمليّاتهم العسكريّة ضدّ جيش الاحتلال التركي في إطار "معركة حفتانين"، وفي هذا السياق "استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرّة، أمس السبت في الساعة 15:20، تجمّعاً لجنود العدو في ساحة ’الشهيدة شيلان’ بعمليّات قنص أسفرت عن مقتل جنديّ تركي".

وأضاف البيان: "في الساعة 05:30 من اليوم ذاته، نفّذ مقاتلو الكريلا عمليّة عسكريّة ضدّ جيش الاحتلال التركي، في إطار حملة الشهيد باكر والشهيدة رونيا الثوريّة، استهدفوا فيها وحدات عسكريّة تركيّة في محيط تلّة ’كوردينه’ بناحية خاكورك، تمكّنوا فيها من تدمير سواتر عسكريّة، إلى جانب قتل 3 جنود من جيش الاحتلال".

وأشار البيان إلى أنّ هذه العمليّة "نُفّذت استذكاراً لرفيق دربنا القيادي عكيد غارزان واثنين من ضبّاط الجيش العراقي الذين استشهدوا في غارة تركيّة".

ولفت بيان قوّات الدفاع الشعبي إلى غارات جوّية شنّتها طائرات حربيّة تابعة لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع (ميديا)، حيث تعرّضت منطقة "دولا كونشيكا" في الساعة 13:40 والساعة 13:55 من يوم أمس، لقصف جوّي، وفي الساعة 14:30 شهدت سهول "روست" بناحية خاكورك قصفاً مماثلاً "دون وقوع أيّة إصابات في صفوف مقاتلي ومقاتلات الكريلا".

المصدر: ANF