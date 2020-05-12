مقتل 4 جنود اتراك في عملية لقوات الدفاع الشعبي

وأصدر المركز الإعلامي لقوّات الدّفاع الشّعبيّ بياناً إلى الرّأي العام حول عملية نفّذتها قوّاتهم في ديرسم، وجاء فيه:

"نفّذت قوّاتنا عملية في 11 أيار/ مايو في الساعة 13:30 في منطقة هوزات في ديرسم ضد عربة مدرّعة من نوع العقرب التابعة لجيش الاحتلال التركي، كانت في طريقها إلى مخفر أموتكا. قُتل بنتيجتها 4 جنود من جيش الاحتلال وإصابة جنديين آخرين.

في ليلة 11 أيار/مايو، قصفت الطّائرات الحربيّة التابعة للجيش الاحتلال التركيّ منطقة سينون في خاكورك وساحة تبه سور في منطقة آفاشين بمناطق الدّفاع المشروع (مديا)، دون وقوع الإصابات بين صفوف قوّاتنا".

(س و)