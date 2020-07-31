مقتل 4 جنود اتراك في عملية لقوات الدفاع الشعبي بشرنخ

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني (HPG)، بيانًا إلى الرأي العام حول العمليات الأخيرة التي نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

استهدفت قواتنا المتمركزة في منطقة كاتو بولاية شرنخ الكردستانية في الـ 29من تموز 2020 وحدة تابعة لجيش الاحتلال التركي، كانت تتجول في المنطقة في إطار حملات الاحتلال التركي على مواقع قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، وكانت قواتنا تقوم بمتابعة تحركات الوحدة التركية حتى وقعت في كمين لها، ما أدى إلى نشوب اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل 4 جنود أتراك، وإصابة آخر بجروح.

اشتباكات في منطقة كابارى

كانت قوات الاحتلال التركي قد شنت حملة عسكرية في الـ 13من حزيران الفائت في منطقة كابار بولاية شرناخ الكردستانية، واستهدفت قوات الاحتلال التركي المنطقة بغارات جوية مكثفة، كما أنها قامت بعمليات إنزال عن طريق طائرات سكورسكي، وخلال الاشتباكات بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي ارتقى رفاقنا دليل وشرفان ورهال إلى مرتبة الشهداء، وسنكشف لاحقًا عن هوية الشهداء بالتفصيل.

استهدافات مدفعية في آفاشين

وفي الثلاثين من حزيران الفائت استهدفت قوات الاحتلال التركي عبر مدافع الأوبيس والهاون مواقع في منطقة آفاشين في مناطق الدفاع المشروع مديا، وأدى القصف إلى نشوب حرائق في الغابات المحيطة بالمنطقة.