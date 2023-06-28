مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية

قالت وزارة الدفاع لدى سلطات ناغورني قره باغ في بيان على تويتر إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية"، مشيرة إلى "مقتل أربعة جنود أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان".

وتابعت: "قتل أربعة جنود أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان".

جاءت هذه التطورات في وقت تستضيف فيه واشنطن منذ الثلاثاء مفاوضات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان بهدف تسوية النزاع في ناغورني قره باغ. حيث التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل منفصل نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذري جيحون بيرموف قبل ان يلتقيهما معاً.

وتعقد المحادثات بعيداً عن الإعلام في مركز للمؤتمرات قرب واشنطن ويفترض أن تستمر حتى الخميس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "إنها محادثات دبلوماسية بالغة الحساسية" مضيفاً: "نعتقد أن السلام في متناول اليد وأن الحوار المباشر هو المفتاح لحل المسائل العالقة والتوصل إلى سلام مستدام" وجدير بأن يحترمه الطرفان.

(د ع)