مقتل 4 فلسطينيين في جنين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين على الأقل خلال عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية.

وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن استخدام طائرة مسيّرة خلال عملية اقتحام مخيم جنين، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل شابين فلسطينيين قبل البدء بعملية الانسحاب من المخيم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قتلى الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها هم عطا ياسر عطا موسى (29 عاماً)، ومحمود علي نافع السعدي (23 عاماً)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاماً)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاماً)، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفقا للوكالة، فقد استهدفت القوات الإسرائيلية بطائرتها المسيّرة برجاً للكهرباء وسط المخيم، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.

وأعلن نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لفرانس برس أن "الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها وقرية بروقين القريبة".

وأكد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي لفرانس برس أن "الوضع ليس واضحاً. هناك أصوات انفجارات وإطلاق نار ولا نستطيع التحرك".

(س ع)