مقتل 4 أشخاص مع تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

شهد مخيم عين الحلوة عدة جولات من الاشتباكات منذ أواخر تموز بين حركة فتح وجماعات مسلحة متشددة خلفت أكثر من عشرة قتلى.

وبعد وقف لإطلاق النار استمر شهراً تجدد القتال مطلع الأسبوع وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وقال مصدر أمني لبناني ومصدران فلسطينيان لوكالة رويترز إن اثنين منهم على الأقل من المدنيين. وقال المصدر الأمني ​​اللبناني إن شخصاً قتل يوم السبت عندما وصلت رصاصة طائشة جراء الاشتباكات إلى بلدة قريبة من المخيم.

وذكر بيان للجيش اللبناني أن خمسة جنود أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة، إثر سقوط ثلاث قذائف في مركزين عائدين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم.

ومخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيماً للفلسطينيين في لبنان، ويستضيف حوالي 80 ألفاً من إجمالي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في أنحاء البلاد، بحسب الأونروا.

وأثار تجدد العنف المخاوف من احتمال امتداد الاشتباكات إلى مدينة صيدا المجاورة، بحسب الوكالة.

ويخشى السكان من سيناريو مماثل لما حدث في مخيم نهر البارد للفلسطينيين بشمال البلاد حيث شن الجيش اللبناني هجوماً استمر 15 أسبوعاً لطرد الجماعات المتشددة في 2007.

ومن المقرر أن يصل مسؤول كبير من حركة فتح إلى لبنان اليوم الإثنين، كما سيعقد القائم بأعمال مدير الأمن العام اجتماعاً طارئاً بهذا الشأن.

وقالت الأونروا إن المتشددين استولوا على ثماني مدارس تابعة لها، مما أجبر الوكالة على توفير بدائل لاستضافة الطلاب مع اقتراب بداية العام الدراسي.

(م ش)