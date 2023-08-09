مقتل 4 أشخاص بينهم إعلاميان تابعان لحكومة دمشق في ريف درعا

أفاد موقع درعا 24 المعني بمتابعة الأوضاع الميدانية في درعا بمقتل كل من الإعلامي "فراس الأحمد" ومصوّر قناة الإخبارية السورية "أحمد المسالمة" بالإضافة إلى "مصطفى المسالمة، الملقب بـ الكسم"، وشخص آخر كان برفقتهم، جرّاء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في منطقة الشياح.

أضاف الموقع بأن فراس الأحمد ينحدر من مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط، ويعمل مراسلاً لقناة سما الفضائية، ويعمل أيضاً لصالح وكالات إعلامية روسية رسمية.

بينما ينحدر "الكسم" من درعا البلد، وتعرض للعديد من محاولات الاغتيال، وأُصيب خلال بعضها، وهو يتزعم مجموعة معظم عناصرها من المسلحين المحليين، تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري التابع لقوات دمشق في مدينة درعا، بعد أن عمل قبل اتفاقية التسوية والمصالحة في منتصف العام 2018.

فيما أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق بأن أحمد المسالمة وفراس الأحمد وعنصرين من قوات دمشق قتلا بعبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" في طريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية تهريب مخدرات.

(م ش)