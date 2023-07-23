مقتل 4 عناصر من الشرطة الإيرانية في هجوم مسلح

وأعلنت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية مقتل 4عناصر على الأقل من دورية لشرطة الطرق في هجوم مسلح في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد.

وأضافت الوكالة أن المهاجمين قاموا بنصب كمين لسيارة الشرطة وأطلقوا النار عليها، مشيرة إلى صدور أمر قضائي بملاحقة مرتكبي الهجوم، دون أن تتضح الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أيضاً، استهدف هجوم مسلح آخر مقراً للشرطة في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان تبنته جماعة بلوشية معارضة، قتل على إثره عسكريان، بالإضافة إلى المهاجمين الأربعة، بحسب الشرطة الإيرانية.

(سـ)