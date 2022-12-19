مقتل 4 عناصر أمن إيرانيين في هجوم شرقي البلاد

وقالت وكالة (إرنا)، اليوم الإثنين، إنه "خلال عمل إرهابي؛ استشهد أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان قرب الحدود الباكستانية.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بمقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني بعد اشتباكات مع "مجموعات إرهابية" في سراوان شرقي إيران.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن سروان؛ هي واحدة من أفقر المناطق في إيران وهي موطن للبلوش، الذين يلتزمون بالإسلام السني.

وقالت تسنيم: "دفع التواجد القوي والنيران الكثيفة عناصر الجماعة الإرهابية الهروب إلى باكستان" دون أن تعطي مزيد من الإيضاحات عن هوية الجماعة أو وقت حدوث الاشتباكات.

(م ش)