مقتل 34 عنصرًا من قوات الحكومة ومرتزقة داعش في ريف حماة

ودارت اشتباكات عنيفة على محاور عدة بريف حماة الشرقي ضمن البادية السورية، بين قوات الحكومة من جهة، ومرتزقة داعش من جهة أخرى، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتركز الاشتباكات بشكلٍ رئيسي في محاور الرهجان والشاكوسية وآثريا بأقصى ريف حماة الشرقي ضمن البادية السورية.

ووثق المرصد السوري خسائر بشرية فادحة خلال 48 ساعة من القصف الجوي والبري المكثف والاشتباكات العنيفة، حيث قتل 21 عنصرًا من قوات الحكومة، بينما قتل 13 مرتزقاً داعشياً، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 869 قتيلاً من قوات الحكومة والمجموعات الموالية لها، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة، في هجمات المرتزقة، فيما وثق كذلك مقتل 473 مرتزقاً من داعش، خلال الفترة ذاتها أثناء الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ش ع)