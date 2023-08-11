مقتل 32 جندياً من جيش الاحتلال التركي خلال سلسلة عمليات

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)أمس، بياناً حول سير العميات ضد جيش الاحتلال التركي وهجمات الاحتلال، وجاء فيه:

" إن كريلا حرية كردستان، الذين بدأوا بمسيرتهم بالرصاصة الأولى لقائدنا الخالد عكيد (معصوم قورقماز) في 15 آب، يناضلون منذ 39 عاماً دون انقطاع. إنهم يقاتلون بروح الفدائية الآبوجية ويسيرون على خطا الشهداء وبأسلوب عكيد، كما يقودون نضالنا من أجل الحرية بتضحيات كبيرة. وحتى اليوم، تناضل قواتنا بنفس الروح والوعي والإيمان والعزم والرغبة. لقنت قواتنا درساً تاريخياً لجيش الاحتلال التركي في 9 و10 آب قبل ذكرى يوم الانبعاث".

"مقتل 32 من المحتلين، 31 من بينهم في تلة جودي"

" أراد المحتلون التقدم باتجاه منطقة المقاومة في إطار عملية الاحتلال في منطقة المقاومة تلة جودي. حيث نفذت قواتنا عملية ثورية ضد المحتلين. تم تنفيذ تكتيكات الكريلا الغنية بإبداع كبير ليل نهار، من الهجوم إلى الانقضاض، من القنص إلى التدمير، من الضرب إلى الأسلحة الثقيلة. نفذت فرق الكريلا المتحركة في المنطقة وفرق الخبراء في الأنفاق، بنجاح تكتيكات العصر وبأسلوب الكريلاتية بطريقة منسقة ومتناغمة. حيث بدأوا بحملة ثورية ضد المحتلين في غضون 24 ساعة ونفذوا 44 عملية وتم قتل 31 من المحتلين إضافة الى إصابة 7 منهم، بروح الفدائية الابوجية وبمهارات تكتيكية عالية وصبر كبير. لقد نفذت فرق الكريلا المتحركة وفرق الأنفاق، التي شاركت في العملية الثورية في تلة جودي، العملية بنجاح ولم تتكبد أي خسائر.

كما نفذت قواتنا العديد من العمليات من تلة جودي إلى زاب ومتينا وخاكورك. حيث تم قتل 32 عنصراً من المحتلين وإصابة 11 آخرين في جميع عمليات الكريلا".

معلومات مفصلة عن العمليات:

"في منطقة غرب زاب، الشهيد دليل؛

في 9 آب الساعة 08:40 - 10:00 - 13:40، تم تنفيذ ثلاث عمليات ضد المحتلين الذين بدأوا بالتحرك بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة جودي. حيث نُفذت العملية من قبل قواتنا، وحدات المرأة الحرة – ستار، وتمت قتل عنصراً من المحتلين.

وفي 9 آب الساعة 10:00، تم تنفيذ عملية هجومية ضد المحتلين الذين كانوا يحاولون التقدم في منطقة المقاومة تلة جودي. حيث انقضت قواتنا على المحتلين بشجاعة كبيرة واستهدفوا المحتلين بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية. تم قتل 9 محتلين وإصابة 7 آخرين في هذه الهجوم. ثم هاجموا المحتلين الذين كانوا يحاولون الانسحاب بأسلحة نصف آلية وأسلحة ثقيلة. ونتيجة لذلك، تم قتل 2 من المحتلين.

وفي 9 آب الساعة 12:20، تم استهداف المحتل الذي استخدم السلاح الرشاش، بالقنص في منطقة المقاومة تلة جودي. وأصبح المحتلون الذين فروا خوفاً هدفاً للقنص. تم قتل 3 محتلين آخرين. حيث نُفذت العملية من قبل قواتنا من وحدات المرأة الحرة – ستار YJA Star.

وفي تمام الساعة 13:30 في منطقة جودي للمقاومة، كان الغزاة هدفاً لقواتنا. نتيجة لذلك تمت مقتل 2 من الغزاة. تم تنفيذ العملية من قبل قواتنا، وحدات المرأة الحرة – ستار.

وفي الساعة 14:00، تم إسقاط طائرة مسيرة بأسلوب القنص في منطقة المقاومة تلة جودي.

الساعة 14:00 - 15:00، نفذت وحدات المرأة الحرة – ستار عملية بأسلوب القنص ضد المحتلين الذين بدأوا بالتحرك في منطقة المقاومة تلة جودي. وتم قتل 2 من المحتلين.

وفي الساعة 15:20، تم تنفيذ عملية ضد المحتلين الذين بدأوا بالتحرك بأسلحة نصف آلية في منطقة المقاومة تلة جودي وتم إيقاف تحركات المحتلين.

وفي الساعة 18:30، تم قتل محتل أراد التحرك بأسلوب القنص في منطقة المقاومة تلة جودي.

وعند الساعة 20:00، استهدفت قواتنا طائرات هليكوبتر التي أرادت إنزال المحتلين في المنطقة، بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة جودي. وتعرضت طائرات الهليكوبتر 9 مرات للقصف بالأسلحة الثقيلة واضطرت المروحيات إلى مغادرة المنطقة دون إنزال قواتها في المنطقة.

وفي الساعة 21:40 - 01:00، تم استهداف المحتلين 15 مرة بالأسلحة الفردية والأسلحة نصف الآلية والأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة جودي. ونتيجة لهذه العملية، تم قتل 3 محتلين.

في 10 آب الساعة 01:20، استهدفت قواتنا المحتلين عندما بدأوا بالتحرك في منطقة المقاومة تلة جودي، وتم قتل محتل نتيجة للعملية.

وفي الساعة 01:30، استهدفت قواتنا المحتلين عندما أرادوا التحرك في منطقة المقاومة تلة جودي.

وعند الساعة 02:20، تم تنفيذ عملية ضد المحتلين بوضع الكمائن في منطقة المقاومة تلة جودي. حيث تم استهداف المحتلين بالقنابل اليدوية، وتم قتل 2 من المحتلين.

في تمام الساعة 03:00، تم استهداف المحتلين بتكتيكات القنص في منطقة المقاومة تلة جودي، وتم قتل 2 من المحتلين.

وفي الساعة 03:15، استهدفت وحدات المرأة الحرة – ستار أحد المحتلين الذي أراد التحرك، بالقنص في منطقة المقاومة تلة جودي.

الساعة 3:30 - 4:00، تم استهداف المحتلين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة جودي وتوقفت حركة المحتلين.

قصف جيش الاحتلال التركي، الذي تعرض لضربة قوية في منطقة المقاومة تلة جودي، منطقة المقاومة بالمروحيات الهجومية والطائرات الحربية ليلة 9 آب. حيث قصف جيش الاحتلال التركي بشدة، وتراجع لفترة ومن ثم أخرج قتلاه وجرحاه من المنطقة.

- منطقة زاب؛

وفي 9 آب الساعة 17:30، تم استهداف الجرافات التي حاولت تدمير مواقعنا في منطقة المقاومة سيدا، بالأسلحة الثقيلة.

- منطقة متينا؛

وفي 9 آب الساعة 9:00، تم استهداف المحتلين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة أورتي.

- منطقة خاكورك؛

وفي 8 آب الساعة 13:30، عندما بدأ المحتلين بتنفيذ العملية في منطقة تلة الشهيد قهرمان، تعرضوا للهجوم بتكتيكات القنص وأصيب 2 من المحتلين نتيجة لذلك.

كما تعرض المحتلون الذين أرادوا بناء مواقعهم في منطقة تلة الشهيد قهرمان، للهجوم 3 مرات بتكتيكات التدمير في 9 آب، واُصيب 2 من المحتلين نتيجة للهجوم. وفي الساعة 16:00، تعرض المحتلون مرة أخرى للهجوم بتكتيكات التدمير وتم قتل واحد من المحتلين. حيث تعرض المحتلون للضربات في هذه العملية وانسحبوا دون تحقيق أي نتيجة.

تم قتل 1 من المحتلين إضافة الى إصابة 4 آخرين في هذه العمليات التي نفذتها قواتنا وحدات المرأة الحرة – ستار. حيث نُفذت هذه العملية لاستذكار قائدنا الخالد عكيد غارزان. استشهد القائد عكيد غارزان في 11 آب 2020 عندما كان قائداً لإيالة خاكورك.

- هجمات جيش الاحتلال التركي.

وفي 4 - 7 - 9 آب، قصفت الطائرات الحربية منطقة المقاومة تلة هكاري في متينا ثلاث مرات.

وفي 9 آب، قصفت طائرات الهليكوبتر منطقة المقاومة تلة هكاري في متينا أربع مرات.

وتعرضت مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل في غرب زاب وخاكورك للقصف بالمدفعية.

(ف)