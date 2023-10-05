مقتل 32 امرأة خلال شهر في تركيا

كشف تقرير لمنصة "سنوقف قتل النساء"، أن نسبة النساء اللواتي قُتلن على يد من تزوجن بهم في تركيا خلال شهر أيلول المنصرم بلغت 43 بالمائة.

وكشفت المنصة في تقريرها حصيلة جرائم القتل التي ارتكبت بحق النساء في تركيا، مفيدة بأن 32 امرأة قتلن على يد الرجال، 18 منهن بطريقة مشبوهة، و12 أخرى؛ لأنهن طلبن الطلاق.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 32 امرأة قتلن، 14 منهن على يد من تزوجن بهم، 2 منهن على يد أزواجهن السابقين، 6 منهن لم يتم تحديد علاقتهن بالجاني، واحدة على يد شريكها السابق، اثنتان على يد أحد معارفهما، 3 على يد أقربائهن، وقتلت واحدة على يد أحد أخوتها، واثنتان على يد أحد أبنائهما.

وأضاف التقرير أن 19 امرأة قتلن في منزلهن التي تعتبره المكان الأكثر أمناً أي بنسبة 59 بالمائة، و12 امرأة في الشارع، وواحدة في مكان عام.

(ي م)