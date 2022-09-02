مقتل 3 من جنود جيش الاحتلال في مناطق الدفاع المشروع

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول التطورات الميدانية في مناطق الدفاع المشروع خلال يومي الأول والثاني من شهر أيلول الجاري.

وجاء في نص البيان:

"يقاوم مقاتلو كريلا حرية كردستان بفدائية ويلحقون ضربات موجعة لقوات الاحتلال التركي، حيث تمكنوا خلال العمليات التي تقودها الفرق المتحركة من قتل ثلاثة متحلين واصابة مروحية سكورسكي. بينما قصف الاحتلال التركي ساحات المقاومة 6 مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية، و22 مرة بالمروحيات الهجومية، وثلاث مرات بالطائرات الحربية، وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والهاون. وحاول هدم جبهات القتال بالجرافات في ساحات المقاومة ورخله وكهف الجرحى.

معلومات أكثر عن العمليات والهجمات على الشكل التالي:

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

في 1 أيلول عند الساعة 22.10، أصابت الفرق المتحركة بالأسلحة الثقيلة من محورين مروحية سكورسكي كانت تحاول تنفيذ عملية انزال للجنود في ساحة ساجا واجبروها على مغادرة المنطقة.

في 1 أيلول عند الساعة 16.00، قنصت قواتنا مجموعة للعدو في ساحة المقاومة كاركر وقتلت احدهم. وعند الساعة 18.00، استهدفتهم قواتنا مرة أخرى وقتلت اثنين اخرين منهم.

نُفذت هذه العملية لاستذكار قادة شعبنا الأبطال كل من ورفاقنا دوغان جيركي، وكاركر سربست، وروجدا كوتول الذين أبدوا مقاومة تاريخية في زاب وانضموا الى قافلة الشهداء بكل فدائية.

في اطار الحملة الثورية للشهيد سافاش ماراش لمعركة الخابور

في 1 أيلول عند الساعة 10.10، تم تنفيذ عمليتي تفجير ضد جيش الاحتلال الذي حاول استهداف جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة جودي، بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية.

هجمات جيش الاحتلال بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية

في 1 أيلول، تم قصف جبهات القتال في ساحات المقاومة، تلة جودي، وكهف الجرحى 6 مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية. عُلم ان الاحتلال التركي استخدم غازات كيمياوية ضد ساحة المقاومة كهف الجرحى، انبعث منها دخان رمادي وأسود. وعند ملامسة المادة الكيمياوية ذات الدخان السوداء للأرض، كانت تتحرك وتتحول الى حبيبات.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 1 و2 ايلول، حلقت مسيرات درون فوق ساحات المقاومة، قلعة جمجو، تلة آميدية، تلة اف ام، وتلة جودي.

في 1 أيلول، قصف الطائرات الحربية ثلاث مرات ساحة جمجو.

في 1 أيلول، قصفت المروحيات الهجومية 22 مرة ساحات المقاومة، تلة آميدية، وتلة اف ام، وتلة جودي.

في 1 أيلول، قصفت ساحات تلة اف ام، وقلعة جمجو، والشهيد عادل عشرات المرات بالقذائف المدفعية والهاون.

في 1 أيلول عند الساعة 07.45، تم قصف ساحة المقاومة تلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

في 1 أيلول، حاول الاحتلال التركي هدم جبهات وأنفاق القتال في ساحات المقاومة كهف الجرحى وورخله بالجرافات.

في 1 أيلول، واصلت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني عملها بشق الطريق بالتعاون مع جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة تلة آميدية"