مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، بخصوص العمليات التي نفذتها قوات الكريلا وهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي، جاء في نصه:

"ـ في 29 آب في الساعة 06:30، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في كوكري بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في 30 آب في الساعة 07:30 و 17:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة كما وجهت ضربات قوية لموقعين تابعين للاحتلال.

وفي الساعة 13:50، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي الساعة 15:30، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي الساعة 16:50، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن إصابة جندي تركي.

وفي الساعة 17:10، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة النصف الآلية، ووجهت ضربات قوية لموقعين تابعين للاحتلال.

في الساعة 22:00، استهدفت قواتنا موقعاً تابعاً للاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

ـ 31 آب في الساعة 06:30، استهدفت قواتنا جرافة تابعة للاحتلال التركي التي كانت تحاول تدمير خنادقنا في ساحة المقاومة في سيدا بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى توقيف أعمال الجرافة.

في الساعة 00:10 و01:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة ووجهت ضربات قوية لموقعين تابعين للاحتلال.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

تعرضت منطقة زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب للقصف بالمدافع".

(ل م)