مقتل 3 من عناصر طالبان في استهداف موكب رئيس الأمن في بنجشير

واشتبك حراس رئيس الأمن في ولاية بنجشير، عبد الحميد خراساني، مع قوات جبهة المقاومة الأفغانية المعارضة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 من حراس الأمن.

وأفادت وكالة هرات نيوز الأفغانية أن "هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية موكب خراساني".

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، استهدف انفجار موكب "عبد الحميد خراساني" من دون أن يتعرض لإصابة، وفقاً لوسائل إعلام أفغانية.

ووادي بنجشير هو المنطقة الوحيدة في أفغانستان التي لم يتم الاستيلاء عليها بشكل كامل من قبل حركة طالبان منذ فرض الحركة سيطرتها على كامل البلاد في آب/ أغسطس الماضي بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان.

ولا يزال القائد العسكري والسياسي "أحمد شاه مسعود" يقود قوات جبهة المقاومة الوطنية ضد حركة طالبان في ولاية بنجشير، وأكدت أن قواتها تسيطر على 60% من مناطق الولاية.

(د ع)