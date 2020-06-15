مقتل 3 جنود للاحتلال التركي في عملية لقوات الدفاع الشعبي بحفتانين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً إلى الرأي العام بشأن العملية التي قامت بها قواتها في 18 أيار.

وجاء في نصه:

"نفذت قواتنا في إطار حملة ملحمة "حفتانين" الجارية في منطقة حفتانين الواقعة في مناطق الدفاع المشروع (مديا)، عملية عسكرية قوية بتاريخ 18 أيار في تمام الساعة 08:00 ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز في تل كونفرانس.

وألحقت قواتنا ضربات قوية بخنادق وملاجئ عسكرية للعدوان التركي، وأسفرت الضربات عن مقتل 3 جنود أتراك وإصابة اثنين آخرين بجروح".

(هـ ن)

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