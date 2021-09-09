مقتل 3 جنود للاحتلال التركي بعملية نوعية للكريلا في زاب ومتينا

أصدرت قوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً قالت فيه إن مقاتلي الكريلا ووحدات المرأة الحرة (YJA Star)، نفذوا عملية نوعية ضد الجيش التركي الاحتلالي في منطقتي متينا وزاب أسفرت عن مقتل 3 جنود للاحتلال التركي و تدمير جرافة.

وجاء في البيان:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس بمنطقة متينا

في 8 أيلول استهدفت قواتنا الجرافات على تلة منسقة كانت تمهد الطريق للاحتلال، نفذت قواتنا العملية من جناحي، قام الجناح الأول باستهداف الجرافة عن القرب، هنا أسفر الهجوم عن مقتل مشغل الجرافة وتدميرها، كما قام الجناح الثاني باستهداف الجرافة الثانية، حيث أعطبت الجرافة أيضًا بهذه الضربة.

وأسفرت هذه العملية التي قامت بها قواتنا، عن مقتل أحد الغزاة، وتدمير جرافة وتعطيل واحدة أخرى.

ضمن إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

وسبق أن ذكرنا أنه في 8 أيلول في الساعة 07.00 عندما كان جنود الاحتلال يسيرون من جيلو الصغير إلى كري الشهيد صفقان، كانت قواتنا قد داهمتهم سابقًا ثم هاجمتهم بالأسلحة الثقيلة، أسفرت العملية عن مقتل 2 من جنود الاحتلال، وبسبب بطولة قواتنا، اضطر الجيش التركي الاحتلالي إلى الانسحاب من كري شهيد صفقان في نفس اليوم.

ساحة المقاومة ويرخله في منطقة آفاشين

بين الساعة 20:00 يوم 8 أيلول والساعة 08:30 يوم 9 أيلول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة في ويرخليه 18 مرة بالمتفجرات والغازات السامة، بعد القصف في 8 أيلول وما بعده، نشبت معركة متقاربة بين جنود الاحتلال الذين أرادوا التقدم إلى ساحة مقاومة ويرخله، فلم يكن باستطاعة جنود الاحتلال التقدم في وجه المقاومة التاريخية لقواتنا، استخدموا مرة أخرى الغازات السامة في ساحة المقاومة وقصفوها بالمتفجرات، تستمر مقاومة أبطال ويرخله بلا هوادة على الرغم من كل الهجمات.

وتستمر طائرات الاحتلال الحربية وطائرات بدون طيار من نوع (الدرون) بالتحليق فوق ساحات المقاومة. وفي الساعة 08:00 يوم 8 أيلول ، قصفت الطائرات الحربية قرية درجيل في منطقة متينا.

في 8 أيلول ، بين الساعة 22:50 والساعة 10:10، حلقت طائرات حربية فوق ساحات مرفانوس ، طابورا عربان، كري سبي ، كري سور ، كري سليمان في آفاشين.

في 8 أيلول ، الساعة 10:15 مساءً، قُصفت قرية زيزان في منطقة كارى التابعة لمنطقة حفتانين بقذائف المدفعية و الهاون".