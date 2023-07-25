مقتل 3 جنود لجيش الاحتلال التركي وإصابة مروحيتين في زاب

أفادت وكالة فرات للأنباء بأن جيش الاحتلال التركي قصف في ساعات متأخرة من مساء أمس الإثنين، ساحة الشهيد دليل باته في زاب عشرات المرا ت، وأن القصف استمر حتى صباح اليوم.

كما حاول جيش الاحتلال التركي إجراء عملية إنزال عبر المروحيات في مناطق مختلفة من منطقة المقاومة كري جودي (تلة جودي)، واستهدفت قوات الدفاع الشعبي تلك المروحيات أكثر من 15 مرة، وتمكنت من إصابة اثنين منها، من نوع سكورسكي، بالإضافة إلى قتل 3 من عناصر جيش الاحتلال التركي.

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 21 تموز، بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، هجوماً جديداً على مناطق زاب وآفاشين في مناطق الدفاع مديا، وتصد قوات الدفاع الشعبي هذا الهجوم. وحيّت منظومة المجتمع الكردستاني في 23 تموز المقاومة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في وجه جيش الاحتلال التركي وداعميه.

هذا وتشهد عدّة مناطق الآن، في كل من منطقة زاب وآفاشين اشتباكات بين قوات الدفاع الشعبي وجيش الاحتلال التركي.

(أ ب)