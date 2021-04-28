مقتل 3 جنود لجيش الاحتلال التركي في زاب

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة أنباء فرات من مصادر محلية، فإن الاشتباكات اندلعت، أمس الثلاثاء، بين جيش الاحتلال التركي وقوات الدفاع الشعبي في قلعة بيدوي في منطقة زاب التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال التركي.

يشار إلى أن جيش الاحتلال التركي يشن هجومًا احتلاليًّا واسعًا على مناطق "آفا شين ومتينا وزاب" التابعة لمناطق الدفاع المشروع "مديا"، منذ 23 من نيسان الجاري، فيما يتصدى مقاتلو الدفاع الشعبي "الكريلا" لجيش الاحتلال ويكبدونه خسائر فادحة، وذلك في إطار حملة صقور زاغروس الثورية.

(س ر)

ANHA