مقتل 3 جنود أتراك في عمليّات متفرقة لقوات الدفاع الشعبي

وأوضح البيان أنّ مقاتلي ومقاتلات الكريلا يواصلون عمليّاتهم العسكريّة ضدّ جيش الاحتلال التركي في إطار حملة "معركة هفتانين" في مناطق الدفاع المشروع (ميديا)، وفي هذا السياق "شنّ مقاتلونا، أوّل أمس الساعة 14:00، هجوماً على نقاط لجيش العدو في محيط تلّة بارتيزان، تمكّنوا فيه من تدمير معدّات عسكريّة، دون أن يتسنّى لنا معرفة عدد القتلى أو المصابين".

وأضاف البيان: "بدأ جيش الاحتلال التركي، في 27 أيّار الجاري، عمليّة عسكريّة في ناحية باياس التابعة لولاية هاتاي (لواء الإسكندرون). وفي الساعة 09:00 من يوم 28 أيّار، باغت مقاتلونا جنود الاحتلال المشاركين في العمليّة، حيث اندلعت اشتباكات أسفرت عن مقتل جنديّ تركي، فيما وسّع جيش العدو نطاق عمليّته".

وأشار بيان قوّات الدفاع الشعبي إلى أنّ مقاتلي الكريلا استهدفوا أمس الخميس الساعة 17:00 نقاطاً عسكريّة تابعة لجيش الاحتلال التركي في منطقة كاتو خليلا التابعة لمنطقة وان ، وذلك في إطار حملة "الانتقام للشهيدة ميديا ماوا والشهيد رزكار كفر"، موضحاً أنّ إثنين من جنود الاحتلال قتلوا خلال العمليّة.

ولفت البيان إلى عمليّة لمقاتلات من وحدات المرأة الحرّة YJA-Star استهدفت محطّة وقود تابعة لجيش الاحتلال في محيط ناحية لجي التابعة لمدينة آمد، في الساعة 21:30 يوم 24 أيّار الحالي، وأسفرت العمليّة عن تدمير المحطّة بالكامل.. "كما شنّت المقاتلات هجوماً مماثلاً على محطّة أخرى في محيط قرية ميزاك بريف آمد، وتمكّن من تدمير المحطة بالكامل".

ونوّه البيان إلى غارات جوّية شنّتها الطائرات الحربيّة التابعة لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع (ميديا)، حيث قصفت، يوم 25 أيّار، أراضي شيخ زاده، كولك وسنين التابعة لناحية خاكورك "ولازال القصف على المنطقة مستمرّ بشكل يومي.. حيث أسفر القصف يوم 28 أيّار عن اندلاع نيران بالأراضي الزراعيّة وإصابة مواطن جرّاء الحرائق، خلال عمله في أرضه".

وأمس الخميس، في الساعة 09:30 تعرّضت منطقتي زاب وورخلى لقصف مماثل، فيما شهدت أراضي تبه سور التابعة لناحية آفاشين قصفاً جوّياً مكثّفاً في الساعة 17:45 من اليوم ذاته.

وأكّد بيان قوّات الدفاع الشعبي على عدم وقوع أيّ خسائر في صفوف مقاتلي ومقاتلات الكريلا جرّاء عمليّات القصف الجوي تلك.

المصدر: ANF