مقتل 3 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في نينوى

أفاد مصدر أمني عراقي بأن عبوة ناسفة انفجرت بقوة من الجيش العراقي في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمال البلاد، ما أودى بحياة ثلاثة جنود على الأقل.

بدورها، نعت وزارة الدفاع العراقية، المقدم الركن حيدر عادل محمد، آمر الفوج الثاني في لواء المشاة الثالث والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي، أن" الشهيد البطل المقدّم الركن حيدر عادل محمد، استشهد أثناء تأديته الواجب المقدس مع اثنين من الجنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، أثناء تفتيش منطقة الشرايع شمال تلعفر".

(ي م)