مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 8 برصاص الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 3 شبان فلسطينيين وإصابة ثمانية آخرين، فيما نعت الفصائل الفلسطينية "شهداء جريمة الإعدام التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت حركة حماس إن: "هذه جريمة متكاملة الأركان، تأتي في إطار العدوان الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محملة الاحتلال الإسرائيلي كافة تداعياتها ونتائجها".

وأضافت في بيان لها: "إن دماء الشهداء الذين ارتقوا في جنين فجر هذا اليوم، هي شاهد جديد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني والتي يجب أن تكون مدعاة لتصعيد الفعل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الصهاينة".

وتوعدت الحركة بأن: "الجريمة لن تمر دون حساب". فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي: "إن عدوان الاحتلال سينقلب ويرتد عليه".

ومؤخرًا، كثف الجيش الإسرائيلي من نشاطه العسكري في الضفة الغربية بغية استهداف الكوادر الفلسطينية المسلحة في مخيم جنين، الأمر الذي قد يعيد حالة التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

(ع م)