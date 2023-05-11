مقتل 3 دواعش في العراق

ذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان لها، أنه "بعد التأكيدات المستمرة من قبل قيادة العمليات المشتركة للحيطة والحذر وتكثيف الجهود والمتابعة لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية، تمكنت القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء من إحباط محاولة تعرض على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم".

وأشار إلى أنه "تم الشروع بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى الى استشهاد أحد الضباط الذي قام بإسناد وتعزيز النقطة، حيث استطاعت قواتنا الأمنية من قتل 3 إرهابيين أحدهم انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، وضبط أسلحتهم ونواظيرهم الليلية"، مؤكداً أن "عمليات البحث ما زالت مستمرة ضمن هذا القاطع".

وسبق أن أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، القبض على 5 مرتزقة من داعش في نينوى.

(د ع)