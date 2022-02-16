مقتل 3 أشخاص نتيجة قصف قوات دمشق لسوق المحروقات في ريف إدلب

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 أشخاص على الأقل، جراء القصف البري الذي نفذته قوات حكومة دمشق صباح اليوم الأربعاء، على سوق للمحروقات تابع لما تسمى بـ "شركة وتد للمحروقات" ومحيطه في منطقة ترمانين بريف إدلب الشمالي، وعدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، كما تسبب القصف باندلاع حريق ضخم أيضاً.

ورصد المرصد، صباح اليوم، قصفاً برياً نفذته قوات حكومة دمشق على سوق المحروقات التابع لما تسمى بـ "شركة وتد للمحروقات" في محيط بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، حيث يوجد في محيط السوق مخيم للأرامل أيضاً، وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد في المنطقة المستهدفة، وسط معلومات عن سقوط جرحى.

(ش ع)